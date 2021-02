Koronavirus ONLINE: Konec nouzového stavu v Česku. A policie hlídkuje na hranicích uzavřených okresů

Do premiéra Andreje Babiše (ANO) se v Poslanecké sněmovně pořádně opřel poslanec Dominik Feri (TOP09). „To co se stane, a že se to asi stane, tak to jde jen a jen za premiérem,“ varoval Feri, že TOP 09 nepodpoří prodloužení nouzového stavu.

„Najednou je z toho premiéra, který se prsil před vlajkou stal srab. To kam se to dostalo, to že se vedou frustrující jednání s opozicí, která se vlamovala do dveří, a že jste naštavali komunisty, tak to je důsledek toho, jak jste na to kašlali,“ zakončil Feri.