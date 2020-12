Koronavirus ONLINE: Kalousek tepe Blatného za lánský oběd. Vakcínu dostal i Pomahač v USA

Získat z lahvičky vakcíny proti covidu-19 šest dávek místo pěti je podle vedoucího lékárníka Fakultní nemocnice v Motole Petra Horáka možné, látky je v ní dostatek. Nutné je ale podle něj oficiální povolení výrobce a lékových agentur. Na možnost upozornil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) postup schválila.

„Matematicky to tak vychází. Je to standardní věc, která se ve farmaceutické výrobě dělá, pokud je v jedné lahvičce více dávek,“ řekl dnes Horák novinářům. Americká léková agentura FDA podle něj správně povolila použití „až šesti dávek“. Nemocnice by ale podle něj potřebovala vyjádření od výrobce a od lékových agentur, že je postup se šesti dávkami možný. „Rozhodně nemůžeme extrapolovat, že tím pádem získáme 20 procent vakcíny navíc. Ne vždycky se to podaří,“ uvedl.