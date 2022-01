Koronavirus ONLINE: „Je tady průs*r,“ připustil Rakušan. A chystá seznam pracovních karantén

Kvůli současné vlně covidu-19 způsobené rychlým šířením koronavirové varianty omikron selhávají napříč Spojenými státy základní služby jako je školství nebo hromadná doprava. Napsala to agentura AP, podle níž se nemocnice či krizové složky obávají o to, jak dlouho ještě zvládnou fungovat v aktuálním krizovém režimu. Deník The New York Times (NYT) uvádí, že desítky nemocnic ve státě New York musí odkládat plánované zákroky.