Koronavirus ONLINE: Hygienička řekla, kdy v Praze omezí kluby. A exprezident zemřel

Evropská komise se zapojí do společného projektu Světové zdravotnické organizace (WHO), který má zajistit přístup k vakcíně proti koronaviru lidem ve většině zemí světa. Exekutiva Evropské unie poskytne do iniciativy COVAX 400 milionů eur (10,6 miliardy korun) formou záruk. Uvedla to dnes šéfka komise Ursula von der Leyenová. Cílem snahy je zajistit do konce příštího roku na dvě miliardy dávek vakcíny od několika potenciálních výrobců.

„Celosvětová spolupráce je jedinou cestou, jak překonat globální pandemii,“ prohlásila von der Leyenová. Z projektu WHO by podle ní měli profitovat zejména lidé z méně hospodářsky vyspělých zemí. Státy EU jsou podle Bruselu připraveny přispět ke „zrychlení a navýšení vývoje a výroby“ vakcín. Podrobnosti unijního zapojení do iniciativy by podle tiskové zprávy měla EK doladit v příštích dnech a týdnech.