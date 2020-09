Koronavirus ONLINE: Hromadná nákaza vysokoškoláků na Mácháči a z Prahy do Rakouska s testem?

Vláda musí prodiskutovat otázku možných kompenzací pro restaurace a pořadatele akcí, které postihla omezení přijatá kvůli koronaviru, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Zatím se o tom v kabinetu debata nevedla, uvedl. Restaurace a bary v Česku musejí ode dneška zavírat nejpozději ve 22:00, omezuje se také počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory.

Podle Babiše jsou sice opatření nepříjemná, situace s epidemií koronaviru ale není dobrá, zejména v Praze. „Ta opatření jsou na 14 dní a jde o to, aby teď to všichni respektovali. Doufejme, že se nám podaří tu křivku nárůstu nakažených zploštit a zastavit ten nárůst, abychom se mohli postupně vrátit do normálu,“ řekl.