Koronavirus ONLINE: Experti radí odložit otevření obchodů. Počká s nimi vláda na 10. květen?

Ministr kultury Lubomír Zaorálek uvedl, že situace mezi jednotlivými regiony je velmi odlišná. Zřejmě to ovlivní i rozvolňování. „Některé jsou na tom opravdu lépe. My víme, že od pondělka 3. se zřejmě budou moci otevřít galerie, muzea nebo památky, kde nejsou skupinového prohlídky, ale to se týká regionů jako je Plzeňsko, Královéhradecko a Karlovarsko. To o čem dneska budeme jednat, je Praha a střední Čechy. A tam, to po mě nechtějte, ten vývoj tak jednoznačný není,“ řekl Zaorálek. Podle něj ale pokud by se neotevřelo teď, tak se otevře o týden později.