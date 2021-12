Koronavirus ONLINE: Epidemie zpomaluje? 6325 nakažených za neděli. A Babiš odsoudil útoky

Ministři kabinetu v demisi vedeného Andrejem Babišem (ANO) by se měli mimo navržený program zabývat i aktuálním vývojem epidemie covidu-19, kvůli které dopoledne zasedne i Ústřední krizový štáb.

Vláda by se mohla zabývat i plánem na povinné očkování proti covidu-19 lidí nad 60 let a vybraných profesí, který ve své vyhlášce chystá s účinností od března ministerstvo zdravotnictví. Ministři při vyhlášení posledních koronavirových opatření, která jsou v platnosti od předminulého pátku, rovněž avizovali, že po deseti dnech by mohli vyhodnocovat jejich dopady.