Koronavirus ONLINE: Ekonom zmínil tvrdý pád Česka. Schillerová „vytasila“ účet za záchranu

Čeká vás první let po koronavirové krizi? Nezapomeňte na roušku, dezinfekci a také na online check-in, nabádají cestovní kanceláře. Řada cestovek od 1. července plánuje lety do Řecka a Bulharska. Nadále platí povinnost nosit na palubě letadla ochranu nosu a úst, během nástupu a samotného letu pak mají lidé dodržovat rozestupy. Cestující pak budou usazováni řadu od sebe, případně sami na trojsedačku - to ale pouze v případě, že to kapacita umožní, řekla Blesk Zprávám mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková. Přečtete si i další podrobnosti o cestování.