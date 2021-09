Koronavirus ONLINE: Delta řádí v Česku, přibylo 588 nakažených za den. Vojtěch zmínil další vlnu

Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně pro nadcházející akademický rok počítá s prezenční výukou. Pro studenty z řad seniorů je prý osobní setkávání stejně důležité jako získané poznatky. Pokud se epidemická situace výrazně zhorší, přejde škola na hybridní výuku, uvedla Kateřina Pevná z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity.

„Po dlouhé době on-line výuky se senioři na své spolužáky a pedagogy opravdu těší. Sociální kontakt je totiž nedílnou součástí jejich univerzitního života. Po roční pouze se uskuteční i promoce, které chystáme na 23. září,“ uvedla Pevná. Školní rok začíná 1. října.

Při hybridní výuce by část studentů byla v posluchárně, část doma u svých monitorů, mohli by se střídat v týdenních intervalech. Krajní variantou je návrat k distanční formě výuky. „To znamená, že bychom podobně jako na jaře přednášky streamovali,“ řekla Pevná. Mendelova univerzita investovala stovky tisíc korun do nového vybavení učeben.