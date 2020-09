Koronavirus ONLINE: Česko zoranžovělo, k Praze se přidalo pět okresů. Zakážou nás Slováci?

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko hlásí 449 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 32 413 lidí, vyléčených je 20 787 a aktuálně nakažených je rekordních 11 178. Během čtvrtka přibylo 1382 potvrzených případů, nejvíc od začátku epidemie. Ministerstvo zdravotnictví překreslilo mapu nákazy, do oranžové barvy po Praze spadají i okresy Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. Od pondělí tam musí mezi půlnocí a šestou ranní zavřít restaurace a bary. Ve středních Čechách hygienici rozšířili opatření na celý kraj. Do zelené se nově dostalo víc než 30 dalších okresů. Dánsko zařadilo ČR mezi rizikové země, ve Švýcarsku musí Češi do desetidenní karantény a Češi zřejmě přijdou o možnost dovolené na Kypru. A Slovensko bude rozhodovat o zařazení Česka mezi rizikové země. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.