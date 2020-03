Česká vláda přitvrdila v opatřeních proti šíření nového koronaviru a prakticky zavírá hranice. Čechům zakáže vycestovat do zahraničí a naopak cizinci se nedostanou do Česka. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí. Nově budou muset všichni Češi, kteří se vrátí z rizikové oblasti, na dva týdny do karantény. Kabinet zároveň rozšířil i další opatření. Od soboty začne platit zákaz prodeje na tržnicích, zákaz návštěv ve věznicích, zavřít musí denní stacionáře. Už dříve zakázala vláda akce pro více než 30 lidí, vstup na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Ve 20:00 také začne platit zákaz vstupu do restaurací, zastavit se musí také stravovací služby v nákupních centrech. V zemi je 120 potvrzených případů, mezi nimi i hasiči z Prahy. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.