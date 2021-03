Koronavirus ONLINE: Černý březen v Česku s nejvyšším počtem úmrtí. 7337 hospitalizovaných

Na Velikonoce mnohé z farností plánují videopřenosy bohoslužeb, některé přidají obřady.

„Letos je to přeci jen v něčem jiné, není zakázána účast lidí, jen je dlouhodobě omezena na 10 % kapacita kostela. Není to moc, ale v rámci naší arcidiecéze jsou místa, kde i to stačí, týká se to hlavně velkých kostelů v obcích. Tam, kde těch 10 % nestačí, volí kněží různé způsoby, obřady zdvojují nebo ztrojují, aby se lidé na nich mohli vystřídat,“ uvedl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.