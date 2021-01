Koronavirus ONLINE: Čechům se opět otevřela papírnictví. A rektor ve vážném stavu v nemocnici

Prodejci dnes očekávali fronty poté, co se otevřely obchody s obuví a dětským oblečením. Do znovuotevřených obchodů vyrazili rodiče i prarodiče. Nakupovali raději víc zboží pro případ, že by vláda prodej tohoto sortimentu opětovně zakázala. Podle ankety ČTK ale ke shlukování nedocházelo.

Sortiment o další zboží podle vládního rozhodnutí rozšířily také prodejny Albert. Lidé si přicházeli zatím především pro papír do tiskáren. „V odpoledních hodinách očekáváme zvýšený zájem o školní potřeby, zejména pera, tužky a další potřeby na psaní a kreslení, až dorazí rodiče školáků po práci do prodejen na nákup. Zákazníci rádi spojí nákup potravin s dokoupením těchto doplňků, aby nemuseli chodit zvlášť do dalších prodejen a zbytečně se vystavovat riziku,“ uvedl mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček.