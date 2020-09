Koronavirus ONLINE: Čechům bez testu se otevře exotický ráj. A 27 milionů nakažených na světě

Hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19, informoval vládu podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Více informací by podle něj mělo být oznámeno do pátku, řekl na tiskové konferenci. Změna v dosavadní praxi by se mohla týkat také lidí, kteří používají respirátor. V případě jeho použití by po setkání s infikovaným nemuseli do karantény, naznačil Babiš, co hygienici zvažují. Podle premiéra je v karanténě velké množství lidí, kteří nemají žádné symptomy.