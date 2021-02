Koronavirus ONLINE: Blatný zmínil další zpřísnění. A demonstrace v Praze proti zákazům

„Návštěva na fotbale měla svým způsobem svůj důvod, nebylo to jen o tom, že jsem se chtěl někam podívat, už několik měsíců se snažím prosazovat cestu, jak otevřít kulturní a sportovní akce pro menší skupiny lidí. A to díky důslednému testování. A tak to proběhlo,“ řekl ke své návštěvě fotbalového zápasu Roman Prymula v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Zároveň zdůraznil, že na této akci nebylo možné se nakazit.

Podle svých slov to byl on, kdo se rozhodl ve všech svých funkcích skončit. „Bezprostředně poté, jak začala tato kampaň, která se snažila to naprosto zdiskreditovat, tak jsem řekl, že končím ve všech funkcích. Pan premiér s tím souhlasil.“

„Podle SMS komunikace ano,“ reagoval Prymula na otázku, zda on byl inciátorem svého odchodu z Úřadu vlády ČR.