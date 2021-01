Koronavirus ONLINE: Blatný se zbavil Prymulova nástupce a 6910 nakažených za pondělí

Vláda projednávala nový protiepidemický systém PES, ve kterém se už ve 4. stupni počítá s otevřením kulturních akcí, včetně divadel. Počítá se ovšem s omezeným počtem diváků, negativními testy a s respirátory ke každé vstupence. Divadla by musela vést evidenci diváků a ti by si nesměli u hudebních představení zpívat. Blesk Zprávy oslovily divadla v Česku, co na nové podmínky říkají. A názory se různí. Zatímco někde by se diváci mohli dočkat otevření ve 3. stupni, jinde považují podmínky za nesplnitelné. Problém je podle ředitelů divadel i registraci, která může být v rozporu s ochrannou osobních údajů, jinde nezbývají peníze na respirátory a je možné, že se vstupné zvýší právě o jejich cenu.