Koronavirus ONLINE: Babiš chce přitvrdit, 8452 nakažených za středu a číslo R dál roste

Od čtvrtka začne Izrael očkovat proti covidu-19 občany starší 35 let. O dalším snížení věkové hranice, při níž vzniká nárok na očkování, dnes rozhodlo izraelské ministerstvo zdravotnictví. V tuto chvíli země očkuje Izraelce starší 40 let. Informoval o tom zpravodajský web The Times of Israel.