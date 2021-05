Koronavirus ONLINE: Babiš chce očkovat děti od 12ti let. A 816 hospitalizovaných v Česku

Autobusový dopravce FlixBus obnoví další linky do zahraničí. Od 3. června bude pravidelně jezdit z Prahy do Lyonu a Met ve Francii, o den dříve pak vyrazí z Prahy do Curychu. Všechna spojení budou fungovat čtyřikrát týdně, informoval dnes FlixBus.

S postupným zlepšováním epidemiologické situace a rozvolňováním některých vládních opatření od dubna postupně obnovují spoje do zahraničí i ostatní dopravci. České dráhy nasazují více vlaků do Polska, Maďarska, Německa a na Slovensko, do provozu se navíc vrátí některé noční spoje. RegioJet nyní jezdí čtyřikrát denně do Vídně a od 13. června dva páry prodlouží do Budapešti. V provozu jsou také spoje do Košic a Bratislavy. V pátek pak vypraví první letošní vlakový spoj do Chorvatska, v současnosti má na letní spoje prodáno přes 30 000 jízdenek. Na Slovensko nyní už jezdí také Leo Express, dopravce zároveň chce brzy obnovit také dopravu do Polska.