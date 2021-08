Koronavirus ONLINE: Ani karanténa Čechům nepřekazí cestu k volbám. A 152 případů za pondělí

Podnikatelé ze záručních programů COVID II, III, Praha a plus k 15. červenci podle dnes zveřejněných údajů České národní banky (ČNB) získali 61,2 miliardy korun. Banky ke stejnému datu schválily žádosti o úvěry se státní zárukou za 69,5 miliardy korun. Ve srovnání s naposledy zveřejněnými daty k 30. červnu čerpání vzrostlo o 510 milionů korun. Počet schválených žádostí stoupl o 984 milionů korun.

Podnikatelé a firmy s až 500 zaměstnanci mohou využít program COVID III. Fungovat by měl do konce roku, případně do vyčerpání alokace. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Maximální výše úvěru na provozní výdaje činí 50 milionů korun, až 90 milionů korun mohou podnikatelé získat na investice. Kapacita programu je 500 miliard korun.