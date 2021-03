Koronavirus ONLINE: 8478 lidí v nemocnicích. A antigenní testování kvůli firmám kolabuje

Minulý týden musely povinné testování zahájit velké firmy nad 250 zaměstnancům. Měly začít ve středu a dokončit ho musí do pátku 12. března. Od minulého pátku měly s testování začít i střední podniky, které mají od 50 do 249 pracovníků a tuto středu pak začne povinné testování i pro veřejný sektor, a to pro úřady s 50 a více pracovníky. Pokud vše půjde podle plánu, povinně testovat budou muset i malé podniky a úřady. To by podle slov vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) znamenalo, otestovat až 4,2 milionu lidí každý týden. O tom, jak se s touto situací české firmy vypořádávají, v čem shledávají největší problémy i jak dopadla slovní přestřelka s premiérem Babišem (ANO) byla řeč v Epicentru s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou.