Koronavirus ONLINE: 820 lidí v nemocnicích v ČR. A návrh na stavu nouze představí Prymula radě

Celosvětový počet úmrtí s onemocněním covid-19 překonal hranici jednoho milionu. Dřívější oznámení AFP potvrdila i Univerzita Johnse Hopkinse. JHU na svém webu uvedla, že po celém světě bylo oficiálně zaznamenáno 1,000.555 případů úmrtí s covidem-19. Počet případů nákazy dosáhl 33,273.720.

Epidemiolog Alan Lopez z Melbournské univerzity odhaduje, že do konce roku by mohly vlivem tohoto onemocnění zemřít až tři miliony lidí. Pokud by se pak vzala do úvahy statistika Světové zdravotnické organizace (WHO) o hlavních příčinách úmrtí v roce 2016, nemoc covid-19 by se zařadila do první pětice, napsala agentura Bloomberg.