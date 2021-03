Koronavirus ONLINE: 7049 hospitalizovaných v Česku. A policie kontroluje výjezdy z okresů

Starostka: Omezení pohybu jen v obci? Je to hloupost!

Lidé by se měli ode dneška pohybovat při přocházkách jen v katastru obce. Jenže jak to dělat v obcích, které příliš velké nejsou? „Je to hloupost, obyvatelé naší obce nemohou být okleštěni hranicemi katastru. Na šířku máme asi šest set metrů, na délku dvanáct set metrů. Není to normální. Nad některými rozhodnutími vlády zůstává rozum stát,“ řekla Právu starostka Hostějova Antonie Vaculíková (KDU-ČSL).