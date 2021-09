Koronavirus ONLINE: 553 nakažených za den v Česku, zavřená škola v Praze, ale růst přibrzdil

Česko by při zhoršení epidemické situace mohlo přistoupit i k testování očkovaných proti koronaviru. Řekl to šéf ÚZIS Ladislav Dušek, kterého citují Seznam Zprávy. Argumentuje například Rakouskem, kde se v posledních dnech prudce zvýšily počty zachycených případů a plní se i nemocnice. „Pokud by se to u nás začalo tímto způsobem zvedat. tak se určitě k něčemu takovému (testování i pro očkované) přistoupí. Neočkujeme se proto, abychom se nemuseli testovat, očkujeme se proto, abychom neměli těžké průběhy nemoci, aby nebyly zahlceny nemocnice a aby ten, kdo potřebuje vážnou operaci, nemusel čekat čtyři měsíce kvůli covidu, než bude operován. Důvodem očkování není to, abych nemusel nosit respirátor a nemusel se testovat,“ prohlásil Dušek v debatě na Ostravské univerzitě. To, že se nyní očkovaní netestují, je podle Duška dáno rozhodnutím hlavní hygieničky a epidemiologů.