Koronavirus ONLINE: 416 úmrtí v ČR. A přes 150 nakažených Čechů z taneční party v Chorvatsku

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko hlásí 416 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 22 414 lidí, vyléčených je 16 650 a aktuálně nakažených je pak 5 348. Do středečního podvečera přibylo 233 nových případů. Mezi pozitivně testovanými je podle i exministryně a poslankyně za ANO Karla Šlechtová, Blesk Zprávám to potvrdila její kolegyně z poslanecké lavice i kanceláře Monika Červíčková (ANO). Tým Chytré karantény vedle toho upozornil, že přes 150 nakažených spojili hygienici s organizovanými zájezdy na taneční party do Chorvatska. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.