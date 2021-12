Koronavirus ONLINE: 3740 případů za neděli v ČR. A covid zastavil autobusy na Českolipsku

Rada vlády pro zdravotní rizika zanikne, deformovala systém krizového řízení. Dnes to v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Je na tom podle něj dohoda s premiérem Petrem Fialou (ODS) i ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09).

Rada vlády pro zdravotní rizika vznikla loni v červenci, v jejím čele je premiér, členy jsou ministři zdravotnictví, obrany a vnitra, předseda Asociace krajů, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a odborníky na zdravotnictví zastupuje epidemiolog Petr Smejkal.

"To je něco, co je mimo systém a bylo to konkurenční centrum rozhodování a moci v rámci krizového řízení," řekl Rakušan. Podle něj musí být institucí, která rozhoduje, Ústřední krizový štáb (ÚKŠ).