Koronavirus ONLINE: 36 obětí požáru covid oddělení. A Češi nesměli do letadla bez testu ani očkovaní

Na cestu do Švédska očkování nestačilo, lidé bez testu z Prahy neodletěli

Přibližně dvacítka lidí se nedostala do letadla, jehož cílová destinace byl švédský Göteborg. „Dnes jsme s kamarádkou měly letět do Göteborgu. Jak ČR, tak Švédsko jsou v zelené zóně navzájem. Vše jsme měly stokrát zkontrolované. S sebou jsme měly potvrzení o prodělání covidu. Do letadla nás nepustili, ani lidi plně naočkované,“ sdělila svou zkušenost v cestovatelské skupině na Facebooku Alice Hůlová.

Podle informací, které přínesl server iDnes má letecká společnost Ryanair na svých stránkách upozornění, že cizinci starší 18 let, kterým je povoleno cestovat do Švédska, musí předložit negativní test na covid-19, provedený do 48 hodin před příjezdem. Hned vedle toho je odkaz na stránky švédské vlády, kde se ale píše něco jiného. Totiž, že švédská nařízení byla k 30. červnu přizpůsobena nařízení Evropské unie. „To znamená zákaz vstupu do Švédska ze států EU/EEA, pokud nelze předložit osvědčení o očkování, osvědčení o testu nebo osvědčení potvrzující zotavení z nemoci covid-19,“ píše se v angličtině na oficiálním webu švédské vlády.