Koronavirus ONLINE: 325 mrtvých v ČR. A obří pohřeb a stovky pozůstalých ve slavné katedrále

„Bohužel to, co se dneska dělo celý den ve Sněmovně, tak mně to trošku už připomínalo ryzí politický boj,"

uvedla v Událostech, komentářích ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), když komentovala dění kolem toho, že vyšetřovací komise k nákupům roušek, respirátorů a dalších pomůcek nebude. Sněmovna ale přijala řadu usnesení, kterými úkoluje vládu.

„S některými usneseními i souhlasím. Ta pandemická situace tady byla poprvé v historii, nikdo s tím neměl zkušenosti. Vytvořit nějaké metodické postupy pro to, kdyby se to mělo někdy v budoucnu opakovat, to považuji za velmi správné. Pak se samozřejmě hlasovala usnesení, které já označuji: po bitvě je každý generál," podotkla. „Já doufám, že lidé nezapomínají na to, co se dělo v sousedních státech, dneska to můžeme vidět např. v Brazílii atd. Ten účet nám vystaví až historie," dodala.