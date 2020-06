Koronavirus ONLINE: 320 mrtvých v ČR. Obří party ve člunech bez rozestupů řešila policie u sousedů

„Během pandemie jsme kontroly takřka stopli. Inspekce práce šla do terénu pouze tehdy, pokud bylo jasné, že firma předpisy porušuje, nebo když jste na nesolidní jednání upozornili vy. A že nám pár takových zpráv na MPSV přistálo. Chtěli jsme, aby firmy v celém tom korona šílenství měly čas na případné odvolání. Protože je to fér. Teď se ale vracíme do normálu a spouštíme kontroly podle plánu. Fér je totiž i dodržování zákona, a mezi to čerpání Antiviru na lidi ve výpovědi a další "lahůdky" rozhodně nepatří. Kromě toho si posvítíme i na přešlapy z dob předkoronavirových. Pravidla totiž platí pro všechny,“ vzkázala dnes k návratu inspektorů práce ministryně Jana Maláčová (ČSSD) na facebooku.