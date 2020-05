Koronavirus ONLINE: 312 mrtvých v ČR. Exim Tours a Fischer ruší všechny zájezdy na léto

Obnoví se opět dodávky zdravotnického materiálu z Číny do Česka? V případě druhé vlny pandemie to Hamáčkovo ministerstvo vnitra nevylučuje, zjistily Novinky.cz. „V případě, že by čeští výrobci a dodavatelé nebyli schopni pokrýt celý objem poptávky na ochranné prostředky, nelze vyloučit ani tyto další nákupy od zahraničních dodavatelů,” uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.