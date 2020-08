Koronavirus ONLINE: 21 tisíc případů v ČR. Babiš u roušek sází na selský rozum, Maďara sesadili

Zmatky při znovuzavádění roušek při boji proti šíření koronaviru vyvolávají v lidech obavy. Promítá se to do jejich chování a nákupní nálady. Negativně je tím ovlivněna spotřeba. ČTK to dnes řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza. Obchodníci i restauratéři nicméně vítají upuštění od povinnosti nošení roušek v prodejnách a stravovacích zařízeních, doufají, že rozhodnutí zůstane platné. Zástupci oborů to dnes v reakci na oznámení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) řekli ČTK.