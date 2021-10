Koronavirus ONLINE: 1823 případů za neděli a incidence přes 200. Vláda rozhodne o školách

Vakcínu Pfizer/BioNTech proti koronaviru začne ode dneška distributor Avenier rozvážet do ordinací praktických lékařů, kteří si ji objednali. Za čtyři pracovní dny minulého týdne si objednalo tuto vakcínu 876 ordinací praktických lékařů a 22 ordinací pediatrů, dohromady 39 000 dávek, uvedl v neděli premiér Andrej Babiš (ANO) na sociálních sítích. Minulý týden podle něj praktici aplikovali 8000 dávek vakcín jiných výrobců, je to dvojnásobek množství z předcházejícího týdne. Tempo očkování se v Česku zvýšilo, proto by se zájemci měli registrovat, uvedl také.

Firma Pfizer/BioNTech do poloviny října rozvážela vakcíny do 35 distribučních míst v nemocnicích ve všech krajích, jejich celková maximální kapacita byla asi dva miliony dávek. Očkovací látku Comirnaty je možné skladovat šest měsíců při teplotě minus 60 až minus 90 stupňů Celsia, vláda proto rozhodovala o nákupu speciálních mrazicích boxů.

V sobotu přibylo v Česku 2751 případů covidu-19, nejvíc za víkendový den od 27. března. Nárůst počtu nakažených byl skoro o 1600 případů vyšší než předchozí sobotu. Výrazně přibývá také hospitalizovaných s covidem-19. Oproti předchozí sobotě stoupl jejich počet o dvě třetiny na 846, z toho 119 pacientů je ve vážném stavu. Za posledních sedm dní zemřelo 61 lidí s covidem-19, zatímco třeba za celé září bylo úmrtí 45.