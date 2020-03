„Apelovali jsme na solidaritu a odpovědnost, ale některé ty případy říkají, že ne všichni jsme zodpovědní. Musíme proto reagovat takto,“ zdůvodňuje premiér Babiš důvody povinné karantény u všech, kteří se vrátí z Itálie.

To, že je termín až od zítřka, je podle Babiše hlavně proto, aby se lidé, kteří se vrací, mohli o karanténě dozvědět hned. Aby se mohli na 14 dní předzásobit atd. „Karanténa začíná dnes od půlnoci,“ zopakoval premiér.

Hlavním důvodem nových opatření je podle Babiše především situace v Itálii. „Přes 769 nárůst nových onemocnění a 41 mrtvých,“ vypočetl Babiš.

„Vývoj v Itálii je takový, že se to dostává do celé země a myslím, že je v zájmu všech našich lidí, aby se nestalo, že se to bude přenášet,“ dodal premiér.