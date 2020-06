Koronavirus ONLINE: 168 nakažených za den v ČR. Chorvatsko zažívá druhou vlnu

Za naprostou chybu a nesprávný výklad dat považuje hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell varování od Světové zdravotnické organizace (WHO), která upozornila na nové šíření koronaviru v zemi. Dnes o tom informoval portál BBC. WHO ve čtvrtek upozornila, že Švédsko a dalších deset států v evropském regionu čelí novému nárůstu případů infekce, a pokud situace v těchto zemích zůstane nekontrolována, hrozí zhroucení tamních zdravotních systémů.

Šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že v jedenácti zemích evropského regionu šíření koronaviru zrychluje, což zde již vedlo k významnému nárůstu případů. „Pokud to zůstane bez kontroly, zatlačí to opět zdravotní systémy k okraji propasti,“ řekl Kluge.