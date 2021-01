Koronavirus ONLINE: 13 029 nakažených za pátek. A kontroly na hranicích s Rakouskem

Do karantény kvůli koronavirové nákaze loni od března, kdy se nemoc covid-19 v ČR potvrdila, nastoupilo 344.468 lidí. Nejvíc z nich do ní šlo v říjnu, a to 119.224. Údaje o počtu karanténních e-neschopenek zveřejnilo ministerstvo práce. Česko patří k zemím s největšími přírůstky nakažených. Někteří ekonomové a odborníci na sociální problematiku upozorňují na to, že se lidé v poslední době nechtějí nechat testovat, aby případně nemuseli do izolace. Nakažení pak nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény. Důvodem je podle expertů nízká nemocenská.