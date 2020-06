Koronavirus ONLINE: 127 nových případů v ČR za den. Party na Chrudimsku byla semeništěm nákazy

Brazílie zaznamenala 42 725 nových případů koronavirové nákazy a 1185 úmrtí lidí s covidem-19. Informovalo o tom ve středu podle agentury Reuters brazilské ministerstvo zdravotnictví. Od počátku pandemie Brazílie, pátá nejlidnatější země světa, eviduje téměř 1,2 milionu lidí, u nichž se potvrdil koronavirus, a 53 830 zemřelých lidí s infekcí.

Brazílie je po Spojených státech druhou nejhůře zasaženou zemí co do počtu lidí s koronavirem i počtu úmrtí a čísla prudce narůstají. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom v pondělí připomněla, že brazilské statistiky jsou nižší než skutečnost, protože země provádí málo testů.

Vrchol epidemie experti v Brazílii, která je s 210 miliony obyvatel největší zemí Latinské Ameriky, očekávají až v červenci.