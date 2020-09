Koronavirus ONLINE: 1161 nakažených za středu, další rekord a respirátory jedou za skladu

Naprostá většina žáků a studentů v Praze si dnes nezapomněla vzít do školy roušku, která je kvůli šíření koronaviru podle nařízení ministerstva zdravotnictví od dnešního dne povinná ve společných prostorech škol. Řada škol zavedla nošení roušek již dříve, další s ním počítaly od 14. září, na kdy tuto povinnost už dříve vyhlásili pražští hygienici. Školy mají zásoby roušek, a pokud by ji někdo zapomněl, mohou ji poskytnout zadarmo, případně za poplatek v řádu několika korun. Vyplývá to z odpovědí ředitelů škol.

"My jsme dávali včera (ve středu) informaci na webové stránky, takže lidé byli informovaní," uvedla ředitelka Základní školy U Roháčových kasáren Jindra Pohořelá. Podle ní dorazily dnes bez roušky do školy asi čtyři děti ze 470. Škola jim pro dnešek dala roušky zadarmo. Pohořelá uvítala, že ministerstvo zdravotnictví o nošení roušek rozhodlo. "Myslím si, že se to ale mohlo udělat i dřív," řekla.