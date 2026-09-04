Tulák z prezidentské zahrady hledá domov: Blek byl v Černoučku i u Pavlových, teď čeká v útulku

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Kříženec staforda potřebuje výchovu
Blekovi je zhruba jeden rok
prezident Petr Pavel
Blek se zatoulal do zahrady prezidenta Petra Pavla
Autor: Kateřina Lang - 
4. září 2026
05:00

Kříženec Blek (asi 1) se dostal do Psího domova v Řepnici poté, co se potuloval po Černoučku na Litoměřicku, kde bydlí i prezident Petr Pavel. Čtyřnohý dobrodruh zamířil i do jeho zahrady. Teď čeká na zkušeného člověka, který mu nabídne domov.

Jak dlouho Blek pobíhal po Černoučku, to nikdo neví. Záchrany se mu dostalo až ve chvíli, kdy zavítal k domu prezidenta Petra Pavla. Ten upozornil vedení obce, která pak mladého křížence odvezla do řepnického útulku. „Panu prezidentovi se prý velice líbil. Je to takový hezký příběh, i to, že obec postupovala tak, jak má a přivezla ho k nám,“ řekla vedoucí útulku Miluše Maskulanisová.

Kříženec staforda potřebuje výchovu Kříženec staforda potřebuje výchovu | Jana Ulrichová

Pro zkušeného chovatele

Blek je mlady kříženec staforda a povahu toho plemene nezapře. K lidem je velmi přátelský, miluje jejich společnost. „Tihle psi se rádi válí na gauči, oni jsou hrozně spokojení doma v bytech. Jsou to prakticky rodinní psi, takže já bych se za něj přimlouvala, ale určitě musí přijít ke zkušenému chovateli,“ dodala vedoucí útulku s tím, že Blek se nesnese s ostatními psy. „Bull plemena jsou už taková. Blek je hodný, příjemný, ale přijde jiný pes, a v tu chvíli přestane vnímat a jde hned do rvačky,“ vysvětlila.

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Potřebuje výchovu

Přestože není Blek velký pes, jeho síla je podle Milušky pořádná. Budoucí majitel by měl mít proto s podobným plemenem už zkušenosti. „Musí to být člověk, který ho zvládne, který bude důsledný a dokáže mu dát potřebnou výchovu i vyžití,“ popsala s tím, že ideální by pro Bleka byly bull sporty.

prezident Petr Pavel prezident Petr Pavel | Blesk

Najde domov?

Blek si šanci na nový život zaslouží. Pokud se dostane do správných rukou, stane se z něj oddaný a skvělý člen rodiny. Zájemci, kteří by o něj měli zájem, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici na Litoměřicku buď telefonicky na čísle 602 893 442, nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.

Kříženec staforda potřebuje výchovu
Kříženec staforda potřebuje výchovu
Blekovi je zhruba jeden rok
prezident Petr Pavel
Blek se zatoulal do zahrady prezidenta Petra Pavla

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šťoura ( 4. září 2026 05:18 )

😁 👍 👍 👍

Jindřich Skřivánek ( 4. září 2026 05:11 )

A koho toto zajímá ?? Škoda že té Gumě neukousl hlavu !!!!

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