Z pekla na operační sál. Toffee má kosti jako párátko, s léčbou pomohou Blesk tlapky
Měla začít nový život. Místo toho ale přišly operace a dlouhé měsíce léčby. Drobná fenka Toffee patří mezi psy zachráněné z obří množírny ve Vranovicích na Příbramsku, kde policie našla přes 150 zvířat. Spolu s dalšími 16 psy skončila v péči tachovského útulku U Šmudliny.
Novou rodinu sice Toffee našla rychle, krátce poté se ale musela vrátit. Veterináři totiž začali řešit závažné zdravotní potíže. „Šlo o neurologické problémy, proto jsme se s rodinou domluvili, že se Toffee vrátí k nám do útulku do doby, než zjistíme, co ji vlastně trápí. Bohužel po pár dnech od přijetí do útulku nešťastně skočila a zlomila si přední tlapku,“ popsala vedoucí útulku Gabriela Jägerová.
Jako párátko
Postupně se ukázalo, že zlomeniny jsou dvě. Jednu museli veterináři sešroubovat, druhou zpevnil speciální kovový fixátor. Podle útulku ale za zraněním nestála nešikovnost fenky, nýbrž dlouhodobé následky života v množírně. „Ať už příbuzenské křížení nebo příšerné životní podmínky. Přesně to stojí za genetickými vadami, které Toffee má. V noze má kost silnou pouze 2 milimetry, to znamená, že když se milimetrový šroub do té kosti zavedl, měla na každé straně pouze půl milimetru na zotavení. To není normální,“ vysvětluje Gabriela.
Klec místo her
Zhruba roční Toffee má nyní nařízený přísný klidový režim. Místo v útulku se proto zotavuje v dočasné péči u paní Renaty. „Prostě ji musíte uhlídat, aby nelítala, neskákala. Hodně ji chováme, protože nechce být zavřená v kleci. Je všude s námi,“ popisuje dočasná panička Renata Marešová.
Měsíce léčení
Fenku čeká několik měsíců léčení. Před sebou má operace, při kterých jí veterinář šouby z tlapek postupně vyndá. „Samozřejmě jí to vadí při běžném venčení, při spaní. My se teď snažíme dohnat to, co bylo zanedbáno už v době, kdy byla plod. Je smutné, že musíme platit za to, že se na těchto zvířatech snažil někdo vydělat. Množitelé prodávali jedno takové štěně za třicet tisíc korun,“ povzdechla si vedoucí útulku.
Problémy za 100 tisíc
Jen samotné operace a následná péče už vyšly na desítky tisíc korun. Útulek U Šmudliny přitom hradí léčbu ze svých prostředků. „Jedna operace vyšla na 20 tisíc korun, a má za sebou už tři. Na kontroly a rentgen jezdíme každý týden. Do konce léta budou náklady na Toffee zhruba sto tisíc korun,“ dodala Gabriela Jägerová.
Pomoc Blesk tlapek
Blesk tlapky se rozhodly útulek podpořit tím, že zhruba polovinu nákladů zaplatí ze sbírky Blesku na Donio. Do této celoroční sbírky přispívají čtenáři a fanoušci Blesk tlapek, zapojit se může každý. „My jsme opravdu moc rádi, že můžeme využít této nabídky, protože za léčbu Toffee dlužíme na veterině už skoro měsíc. Děkujeme všem za pomoc!“ řekla Gabriela.
Množírna hrůzy
Toffee patří mezi více než 150 psů, které policie letos odebrala z množírny ve Vranovicích na Příbramsku. V rodinném domě žili psi v nevyhovujících podmínkách, často ve špinavých klecích a výbězích. O zachráněná zvířata se následně postaralo několik útulků po celé republice, provozovatele množírny
Pomáháte s námi
Sbírka Blesk tlapek na platformě Donio pomáhá během celého roku psům i kočkám, kteří potřebují náročnou veterinární péči. Díky příspěvkům dárců během letošního léta podpořila například hospic Psí cesta František nebo kočku Danušku ze spolku Další šance.
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