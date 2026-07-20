Šéf veterinární správy o nové evidenci: Kupujete štěně? Chtějte i potvrzení o zapsání

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Podle Zbyňka Semeráda je centrální evidence psů užitečná, množitele a podvodníky ale nezastaví.
Ve veřejně přístupné části jsou zaneseni ztracení psi.
Centrální evidence psů funguje od 1. června 2026.
Majitelé mají povinnost svého psa nechat do Centrální evidence psů zaregistrovat
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
20. července 2026
15:58

Od července funguje v Česku Centrální evidence psů. Zanést do ní své psy musí všichni chovatelé. O tom, jak budou probíhat kontroly, jak to dopadne na množitele, a co mají dělat útulky a spolky, mluvily Blesk tlapky s ředitelem Státní veterinární správy Zbyňkem Semerádem.

Centrální evidenci psů spravuje Komora veterinárních lékařů, to, jak funguje, bude kontrolovat Státní veterinární správa. „Budeme kontrolovat soukromé veterinární lékaře, zda psy do evidence zanášejí, a pak během našich kontrol v chovech budeme navíc kromě čipování, očkování proti vzteklině, hlášení tří a více fen, zjišťovat i to, zda chovatel psa nahlásil do centrální evidence,“ vysvětlil Zbyněk Semerád.

Podle Zbyňka Semeráda je centrální evidence psů užitečná, množitele a podvodníky ale nezastaví. Podle Zbyňka Semeráda je centrální evidence psů užitečná, množitele a podvodníky ale nezastaví. | UA

Dodal, že pokud během kontroly najdou u chovatele štěně, které není evidované, i když u něj už uplynula doba pro vakcinaci proti vzteklině, dostane chovatel v rámci správní řízení pokutu.

Centrální evidence psů funguje od 1. června 2026. Centrální evidence psů funguje od 1. června 2026. | UA

Kdo to zaplatí?

Pokud spolky a útulky převezmou nečipované a neevidované psy z množírny, kteří nebyli odebráni úřední cestou, je povinnost evidovat je a zaplatit za to (400 až 1000 korun za psa) na nich. Když pak pes najde nový domov a odejde do adopce, nový majitel do evidence nahlásí pouze své údaje. Pokud jsou psi z množírny odebráni úřední cestou, jdou náklady za obcí.

Chtějte doklad

Útulky a spolky mají situaci ztíženou i tím, že do evidence nemají přístup. „Ztracené psy, kteří budou v evidenci hlášení, najdou, protože ti jsou v její veřejné části. V ostatních případech musí spolupracovat s obcí,“ řekl Semerád s tím, že centrální evidence psů je užitečná věc, množitele a podvodníky ale nezastaví. „Určitě z ní do budoucna budeme moci vytěžit spoustu údajů. Rozhodně ale ničemu nezabrání, je to jen evidence,“ řekl. Zároveň ale zdůraznil jednu důležitou věc. Zájemci, kteří si kupují štěně, by měli od chovatele požadovat nejen kupní smlouvu a očkovací průkaz, ale také potvrzení o tom, že je pes evidovaný. Získají tak jistotu, že jejich pes i chovatel jsou dohledatelní.

Ve veřejně přístupné části jsou zaneseni ztracení psi. Ve veřejně přístupné části jsou zaneseni ztracení psi. | UA

 

Jak to funguje?

vkládají do evidence soukromí veterinární lékaři. Není ale nutné, aby majitel psa hned všeho nechal a spěchal na veterinu. Má čas až tři roky, protože dospělý pes je do evidence registrován při očkování proti vzteklině. „Znamená to, že pokud má někdo nyní naočkováno proti vzteklině a má tříletý interval vakcíny, může se zaregistrovat až za tři roky při další vakcinaci na vzteklinu,“ řekla veterinářka Ines Králová. Pokud bude po této lhůtě nalezen pes, který nebude v centrální evidenci, hrozí pokuty veterináři i majiteli. Jiná situace je u štěňat, ta jsou do evidence zanášena hned při první veterinární kontrole po označení mikročipem.

Podle Zbyňka Semeráda je centrální evidence psů užitečná, množitele a podvodníky ale nezastaví.
Podle Zbyňka Semeráda je centrální evidence psů užitečná, množitele a podvodníky ale nezastaví.
Ve veřejně přístupné části jsou zaneseni ztracení psi.
Centrální evidence psů funguje od 1. června 2026.
Majitelé mají povinnost svého psa nechat do Centrální evidence psů zaregistrovat

Témata:
rozhovorstátní veterinární správasemerádSVScentrální evidence psůCentrální registrregistr psůevidence psůředitel státní veterinární správyPraha
Jana Ulrichová
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