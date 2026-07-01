Lorda páníček překrmil. Mazlivý tlouštík teď v péči spolku hubne, brzy bude hledat nový domov

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Lord se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou.
Lord se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou.
Lord je 13letý labrador s velkou nadváhou.
Lord je 13letý labrador s velkou nadváhou.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
1. července 2026
10:02

Jedna velká koule, takový je labrador Lord (13), kterého má v péči spolek Psí senioři v nouzi. Převzal ho od majitele, který se stěhoval a nemohl si ho vzít s sebou. Lord musí zhubnout, aby mohl podstoupit operaci. Pak bude hledat domov.

Lorda majitel překrmil. „Když mi ho přivezli, vypadal jako malé prasátko. Z auta jsme ho museli vytáhnout, vůbec se nehýbal. Měl přerostlé, do stran zahnuté drápy, takže nemohl chodit,“ popsala první dojem Ludmila Dědečková, která má Lorda u sebe v Liberci v dočasné péči.

Lord se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou. Lord se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou. | Jana Ulrichová

Velká nadváha

Lord na tom nebyl vůbec dobře. „Měl zánět střev, protože byl krmen nekvalitně, nemocné srdíčko, a navíc se ukázalo, že má varlata u ledvin, což je nutné operovat, protože hrozí rakovina,“ popsala Ludmila s tím, že aby operaci zvládl, musí nutně zhubnout. „Když přijel, vážil 55 kilogramů. Po třech týdnech u nás zhubnul na 52, ideálně by měl mít zhruba 40 kilogramů. Nejméně deset kilo proto musí ještě dolů,“ řekla.

Návštěvy vítány

Po operaci bude Lord hledat nový domov. Je to hodný, velmi mazlivý a teď už i pohyblivý pes, který by si novou rodinu ještě zasloužil. „Pokud by si ho někdo zamiloval, nemusí čekat na dobu po operaci, může už teď začít Lordíka navštěvovat a seznámit se s ním,“ řekla Ludmila. Dodala, že Lord je bezproblémový, přátelský, má rád lidi, děti i ostatní zvířata. „Ideální by pro něj byl dům se zahrádkou s přístupem dovnitř. Noví majitelé by měli tolerovat to, že když pije, hodně cintá, a hlavně by měli dál dodržovat jeho dietu a zajistit mu pohyb,“ řekla Ludmila.

Lord ještě musí shodit nejméně 10 kilo. Lord ještě musí shodit nejméně 10 kilo. | Jana Ulrichová

Najde domov?

Ve spolku věří, že se u nich Lord dostane do takové kondice, že z něj bude zas normální šťastný a zdravý pes.Doufáme, že ho dáme dohromady tak, že bude schopný ještě dalšího života, kterého si bude užívat s novou rodinou,“ řekla Ludmila. Zájemci, kteří by chtěli dát Lordovi domov, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.

Lord se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou.
Lord se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou.
Lord se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou.
Lord je 13letý labrador s velkou nadváhou.
Lord je 13letý labrador s velkou nadváhou.

Témata:
pesadopceobezitalabradorobezita zvířatlordblesk tlapkypsí senioři v nouziLiberecký krajLiberec
Jana Ulrichová
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