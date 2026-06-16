Psi v odpadu a výkalech, zákaz chovu ignorovala. Ženě z Tachovska hrozí vězení!

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Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila
Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila
Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila
Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
16. června 2026
15:50

Až před soud dovedlo Štěpánku Bartoníčkovou ze Starého Sedliště na Tachovsku opakované hromadění a množení psů. Státní zástupce ji včera (dnes) navrhl potrestat za chov v nevhodných podmínkách a maření výkonu úředního rozhodnutí. Porušila totiž navíc i zákaz chovu.

Bartoníčková u soudu přiznala, že zvířata držela v domě plném odpadků, výkalů a harampádí, a protože nepracovala, jen těžko sháněla peníze na jejich obživu. „Jak to u nás vypadalo? Špinavé, spálené, bordel,“ řekla před soudem. Úmyslné týrání a množení ale popřela. „Nezavírala jsem je, nemnožila. Dostávala jsem je od lidí, někdy mi je házeli i přes plot,“ tvrdila s tím, že se jich ujímala, když je jiní nechtěli. To, že má od roku 2020 vyslovený zákaz chovu, prý nevěděla.

Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila | Kateřina Lang

Sto zvířat

Podle provozovatelky tachovského útulku Gabriely Jägerové, která od ní zvířata opakovaně přebírala, ale hromadila Bartoníčková zvířata cíleně. „Vozím je od ní už více než deset let. Za tu dobu jich bylo už celkem sto,“ řekla s tím, že některá zvířata byla odebrána úřední cestou, jiná jí Bartoníčková sama vydala. Vzápětí je ale vždy začala hromadit znovu.

Štěňata Bartoníčková zapírala, nakonec je ale také vydala Štěňata Bartoníčková zapírala, nakonec je ale také vydala | Jana Ulrichová

Hasiči žasli

Vše vyvrcholilo loni v listopadu, když v domě, kde Bartoníčková žila se svou matkou, vypukl požár. Hasiči, kteří se tam brodili vrstvami odpadků, s hrůzou zjistili, že je uvnitř velké množství zvířat. Úřady pak rychle zasáhly a z domu odvezly 57 psů, koček a hlodavců.

Odběr se neobešel bez hysterie, Bartoníčková zpočátku nechtěla psy vydat a její matka ve vzteku dokonce po zástupkyni útulku mrštila kočkou. „Bylo to to nejhorší, co jsem za 20 let, co pracuji se zvířaty, viděla,“ řekla vedoucí útulku. „Myslím si, že tohle hromadění zvířat, odpadků, je nemoc, myslím, že by se jí mělo dostat odborné pomoci,“ dodala.

Takhle to v domě vypadalo Takhle to v domě vypadalo | Jana Ulrichová

Bojí se vězení

Soud bude pokračovat koncem srpna. Soudkyně si vyžádala další důkazy včetně videí a fotografií, které pro své reportáže pořídily na místě reportérky Blesk tlapek, a také zvířecí záchranáři. Bartoníčkové, která reportérkám přiznala, že se bojí vězení, hrozí za chov zvířat v nevhodných podmínkách až rok vězení a za maření výkonu úředního rozhodnutí dokonce dva roky.

Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila
Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila
Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila
Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila
Štěpánka Bartoníčková přiznala vinu, popřela ale, že by zvířata týrala a cíleně množila

Témata:
zvířatasoudpsi a kočkymaření výkonu úředního rozhodnutíblesk tlapkystaré sedlištěBartoníčkováchov zvířat v nevhodných podmínkáchTachov
Jana Ulrichová
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Uživatel_5695114 ( 16. června 2026 16:27 )

jen ať tu stvůru zavřou , a že nevěděla,že má zákaz chovu zvířat , pokud vím tak takové hloupé výmluvy může uplatňovat snad jen u slaboduchých , jinak vypadá fakt jak nějaká prostoduchá osoba

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