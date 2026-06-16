Psi v odpadu a výkalech, zákaz chovu ignorovala. Ženě z Tachovska hrozí vězení!
Až před soud dovedlo Štěpánku Bartoníčkovou ze Starého Sedliště na Tachovsku opakované hromadění a množení psů. Státní zástupce ji včera (dnes) navrhl potrestat za chov v nevhodných podmínkách a maření výkonu úředního rozhodnutí. Porušila totiž navíc i zákaz chovu.
Bartoníčková u soudu přiznala, že zvířata držela v domě plném odpadků, výkalů a harampádí, a protože nepracovala, jen těžko sháněla peníze na jejich obživu. „Jak to u nás vypadalo? Špinavé, spálené, bordel,“ řekla před soudem. Úmyslné týrání a množení ale popřela. „Nezavírala jsem je, nemnožila. Dostávala jsem je od lidí, někdy mi je házeli i přes plot,“ tvrdila s tím, že se jich ujímala, když je jiní nechtěli. To, že má od roku 2020 vyslovený zákaz chovu, prý nevěděla.
Sto zvířat
Podle provozovatelky tachovského útulku Gabriely Jägerové, která od ní zvířata opakovaně přebírala, ale hromadila Bartoníčková zvířata cíleně. „Vozím je od ní už více než deset let. Za tu dobu jich bylo už celkem sto,“ řekla s tím, že některá zvířata byla odebrána úřední cestou, jiná jí Bartoníčková sama vydala. Vzápětí je ale vždy začala hromadit znovu.
Hasiči žasli
Vše vyvrcholilo loni v listopadu, když v domě, kde Bartoníčková žila se svou matkou, vypukl požár. Hasiči, kteří se tam brodili vrstvami odpadků, s hrůzou zjistili, že je uvnitř velké množství zvířat. Úřady pak rychle zasáhly a z domu odvezly 57 psů, koček a hlodavců.
Bojí se vězení
Soud bude pokračovat koncem srpna. Soudkyně si vyžádala další důkazy včetně videí a fotografií, které pro své reportáže pořídily na místě reportérky Blesk tlapek, a také zvířecí záchranáři. Bartoníčkové, která reportérkám přiznala, že se bojí vězení, hrozí za chov zvířat v nevhodných podmínkách až rok vězení a za maření výkonu úředního rozhodnutí dokonce dva roky.
jen ať tu stvůru zavřou , a že nevěděla,že má zákaz chovu zvířat , pokud vím tak takové hloupé výmluvy může uplatňovat snad jen u slaboduchých , jinak vypadá fakt jak nějaká prostoduchá osoba