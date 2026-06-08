Krásné počasí, dobrá nálada a rekordní počet návštěvníků: To byl letošní Festival Blesk Tlapek
Slunečné počasí a bohatý program přilákaly na Festival Blesk Tlapek, který se konal v sobotu na pražském Vypichu už popáté, zatím nejvyšší počet návštěvníků v historii. Dorazilo jich na 12 tisíc, většina z nich i se svými pejsky.
Louka na Vypichu se plnila už od rána. Lidé přicházeli s piknikovými dekami, aby mohli na největší akci pro milovníky psů strávit celý den. Rozhodně bylo na co koukat. Zazpívaly Monika Absolonová, Olga Lounová a Heidy Janků a stejně jako loni roztančil dav Jan Bendig. Přišly i známé tváře TV Nova a nechyběly ani zajímavé osobnosti z řad kynologů.
Talent Sandy
Nenudili se ani psi, pro které byla připravena stezka nástrah, překážková dráha a řada dalších soutěží. K vidění byly ukázky bull sportů, mushingu, flyballu, a program zpestřila i ukázka práce koně se psem. Na festivalu také vyvrcholila soutěž o největší zvířecí talent, do které čtenáři posílali videa a fotky s kousky svých čtyřnohých parťáků. Organizátoři vybrali pět finalistů, z nichž vítěze určili hlasováním sami návštěvníci. Nejvíc hlasů dostala fenka Sandy, která se věnuje canisterapii. „Sandy umí různé triky, právě teď trénujeme nasazování čepice a klobouku a přikrývání dekou,“ řekla její panička Vendula Benešová.
Tlapky tlapkám
I letos podpořily Blesk Tlapky na festivalu jeden vybraný útulek. Výtěžek z tomboly a peníze ze speciální sbírky v celkové částce 176 692 korun na portálu Donio předaly zástupcům spolku Srdečné tlapky. „Je to obrovská částka. Použijeme ji na veterinární ošetření našich svěřenců a také na stavbu záchytných kotců, které právě teď budujeme svépomocí,“ řekla zakladatelka spolku Kateřina Ondičová. „Děkujeme všem, kdo nám přispěli. Je to pro nás velká pomoc,“ dodala dojatě.
Adepti na adopci
Své stánky měly na festivalu i další útulky a spolky. Někteří přivezli i pejsky k adopci. Byli mezi nimi dva kříženci a dvě čivavy, které má v péči Depozitum Beruška. „Pokud tady některý z nich padne někomu do oka, může si domluvit návštěvu a přijet se s ním k nám blíže seznámit,“ vysvětlila zástupkyně depozita. Svého budoucího páníčka vyhlížela na festivalu také sympatická psí dáma Rose ze spolku Psí senioři v nouzi. Podle jejích opatrovatelů je velmi hodná a noblesní. Doma se chová vzorně, s jinými psy si chce hrát nebo je ignoruje. I s ní se mohou zájemci o adopci přijet po dohodě do spolku seznámit.
Kurýr a množírna
Letos poprvé měly na festivalu svůj samostatný stánek i reportérky Blesk tlapek. Návštěvníci si tam s nimi přicházeli popovídat, někteří přinesli i zajímavé podněty. Jeden z návštěvníků se přišel ujistit, že udělal dobře, když odmítl prodejce nabízejícího doručení vybraného psa kurýrní službou. „Dozvěděly jsme se také, že množitelka, kterou léta sledujeme, se přestěhovala a znovu rozjíždí své kšefty, a také jsme si domluvily přednášku na škole, protože edukace dětí je další náš cíl,“ řekla redaktorka Jana Ulrichová.
Všichni se bavili
Letošní ročník festivalu se opravdu vydařil, spokojeni byli návštěvníci i organizátoři. „Byl to úžasný den, vyšlo nám ideální počasí a z lidí na první pohled čišela dobrá nálada. Úžasná byla i návštěvnost, nepamatuji ročník, kdy bylo takhle plno, a to do poslední chvíle,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Kateřina Lang. „Všem, kteří na Vypich vážili cestu a bavili se spolu s námi, ze srdce děkujeme,“ dodala její kolegyně.
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