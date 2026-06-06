Odpoledne plné zábavy: Tohle byl Festival Blesk Tlapek! Slavné tváře i nadšené rodiny a mazlíčci

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5. ročník Festivalu Blesk Tlapky: Olga Lounová (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
Aktualizováno -
6. června 2026
18:00
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
6. června 2026
05:00

Brány Festivalu Blesk Tlapek se zavřely. I letošní, již 5. ročník byl vydařený. Návštěvníků bylo požehnaně, zábava běžela v plném proudu. Co všechno lidé mohli vidět a kdo ze známých tváří dorazil?

Návštěvníci se mohli těšit na Moniku Absolonovou, Olgu Lounovou, Heidi Janků, Jana Bendiga a také na hvězdy TV Nova. Chyběli ani odborníci na zvířecí říši včetně veterinářky Ines Králové, kteří mluvili o očkování a psí obezitě, a psí psycholog Pavel Bradáč. Představila se i organizace Helppes, která připravuje asistenční psy, a Červené tlapky zabývající se dárcovstvím krve pro pejsky.

Pro celou rodinu

Nachystány byly aktivní zóny pro pejsky, stánky s krmením a chovatelskými potřebami a také tombola, jejíž výtěžek dostane tentokrát spolek Srdečné tlapky, který ho využije na veterinární péči pro své svěřence a na dostavbu záchytných kotců. Své zastoupení měly i další útulky a spolky, z nichž některé přivezly i pejsky k adopci nebo jen k pomazlení. Nechyběly ani stánky s občerstvením a misky s vodou pro pejsky a nenudily se ani děti, pro které byl připraven program a soutěže v Blesk zóně. Vstup byl už tradičně zdarma.

5. ročník Festivalu Blesk Tlapky: Olga Lounová (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky: Olga Lounová (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)

Témata:
psifestivalzábavaprogramblesk tlapkyFestival Blesk tlapkyPraha
Jana Ulrichová
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