Opuštění psi potřebují teplé zázemí. Nový útulek pro ně už stojí, na jeho dostavbu ale chybí peníze
Několik psů odebraných pro týrání přijali v poslední době v Útulku U Šmudliny v Tachově. S jejich umístěním měli ale problémy, stávající kapacita nestačí, a na dostavbu nové budovy chybí peníze.
Útulek přijal větší množství psů z nezvládnutého chovu ve Starém Sedlišti, fenku cane corso odebranou z Pohořelic či křížence, který žil léta na řetězu. „Vždy se snažíme veterinární správě vyhovět a pomoct v řešení těchto případů. Problém ale nastává s bytovými psy, protože máme hlavně venkovní kotce. Dostáváme se pak do situace, kdy bychom rádi pomohli, ale nemáme na to vhodné podmínky, protože psa zvyklého v bytě nemůžeme dát ven do mínus pěti stupňů,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.
Zlomená Růženka
Jako příklad uvedla z nevhodných podmínek odebranou fenku cane corso Růženku, která do útulku přišla z bytu, kde žila ve smečce. Přišla podvyživená, s jizvami po celém těle a především psychicky zlomená. „Naštěstí nám do adopce zrovna odešla jiná fenka, takže se pro Růženku uvolnil jeden ze dvou našich vnitřních kotců,“ řekla s tím, že pobyt venku by pro Růženku nebyl vhodný.
Staví už 5 let
Právě kvůli podobným případům vyrostla vedle stávajícího útulku nová dvoupatrová budova s dalšími kotci včetně vnitřních, veterinární ošetřovnou a sklady. Útulek ji buduje už pět let, a to z darů dobrovolníků. Pomohly i Blesk tlapky, které na dostavbu darovaly výtěžek z tomboly prvního Festivalu Blesk tlapek. Teď už budova stojí, na její definitivní zprovoznění ale stále chybí peníze. Útulek proto vypsal sbírku na Donio.
Fasáda a kotce
Sbírka je určena na dokončení fasády, základové desky venkovních kotců a kovové konstrukce nad nimi. „Cílová částka je 1 200 000 korun, zatím tam máme něco přes 800 000 korun,“ řekla Gábina s tím, že sbírka končí za 14 dnů. Pokud se peníze podaří vybrat, mohli by se opuštění psi stěhovat do nového už příští rok. Zájemci, kteří by chtěli útulku pomoci, najdou sbírku zde: https://donio.cz/smudlina-se-rozsiruje-pata-etapa
