Opuštění psi potřebují teplé zázemí. Nový útulek pro ně už stojí, na jeho dostavbu ale chybí peníze

Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
5. března 2026
05:00

Několik psů odebraných pro týrání přijali v poslední době v Útulku U Šmudliny v Tachově. S jejich umístěním měli ale problémy, stávající kapacita nestačí, a na dostavbu nové budovy chybí peníze.

Útulek přijal větší množství psů z nezvládnutého chovu ve Starém Sedlišti, fenku cane corso odebranou z Pohořelic či křížence, který žil léta na řetězu. „Vždy se snažíme veterinární správě vyhovět a pomoct v řešení těchto případů. Problém ale nastává s bytovými psy, protože máme hlavně venkovní kotce. Dostáváme se pak do situace, kdy bychom rádi pomohli, ale nemáme na to vhodné podmínky, protože psa zvyklého v bytě nemůžeme dát ven do mínus pěti stupňů,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Fenka cane corso Růženka odebraná z Pohořelic je hubená, samý šrám a psychicky zlomená Fenka cane corso Růženka odebraná z Pohořelic je hubená, samý šrám a psychicky zlomená | Jana Ulrichová

Zlomená Růženka

Jako příklad uvedla z nevhodných podmínek odebranou fenku cane corso Růženku, která do útulku přišla z bytu, kde žila ve smečce. Přišla podvyživená, s jizvami po celém těle a především psychicky zlomená. „Naštěstí nám do adopce zrovna odešla jiná fenka, takže se pro Růženku uvolnil jeden ze dvou našich vnitřních kotců,“ řekla s tím, že pobyt venku by pro Růženku nebyl vhodný.

Staví už 5 let

Právě kvůli podobným případům vyrostla vedle stávajícího útulku nová dvoupatrová budova s dalšími kotci včetně vnitřních, veterinární ošetřovnou a sklady. Útulek ji buduje už pět let, a to z darů dobrovolníků. Pomohly i Blesk tlapky, které na dostavbu darovaly výtěžek z tomboly prvního Festivalu Blesk tlapek. Teď už budova stojí, na její definitivní zprovoznění ale stále chybí peníze. Útulek proto vypsal sbírku na Donio.

Stávající venkovní kotce už nestačí Stávající venkovní kotce už nestačí | Jana Ulrichová

Fasáda a kotce

Sbírka je určena na dokončení fasády, základové desky venkovních kotců a kovové konstrukce nad nimi. „Cílová částka je 1 200 000 korun, zatím tam máme něco přes 800 000 korun,“ řekla Gábina s tím, že sbírka končí za 14 dnů. Pokud se peníze podaří vybrat, mohli by se opuštění psi stěhovat do nového už příští rok. Zájemci, kteří by chtěli útulku pomoci, najdou sbírku zde: https://donio.cz/smudlina-se-rozsiruje-pata-etapa

