Havlová, Decastelo i Vondráčková: Spolek chystá kalendáře s autogramy slavných. I s Blesk tlapkami!
Charitativní nástěnné kalendáře spolku Anidef se známými tvářemi jsou téměř rozebrané. Z tisícovky vydaných kusů zbývá už jen poslední stovka. Pro ty, kteří by ale chtěli mít doma něco výjimečného, bude připravena sběratelská rarita, 20 kusů těchto kalendářů s originálními podpisy.
Z toho, jak dobře se kalendáře prodávají, má radost nejen spolek Anidef, kterému výtěžek pomůže financovat chod útulku a zachraňovat další zvířata, ale i samotná autorka projektu, fotografka Katka Hajdinová.
„Kalendáře se prodávaly velice dobře. Teď chystáme dvacet kusů s podpisy, které pak půjdou buď do aukce, nebo se budou prodávat za speciální cenu. To je ještě v přípravě, určitě ale budeme o všem včas informovat,“ řekla fotografka s tím, že kalendáře budou podepsány většinou známých osobností, které v něm se zvířaty z útulku pózují.
Náročná práce
Práce na kalendáři byla náročná: „Dělali jsme ho přes dva roky, stálo to ale za to. Myslím, že se to povedlo, všichni jsme do toho dali srdce,“ řekla Kateřina s tím, že oslovit a dát dohromady tolik známých a časově velmi vytížených osobností nebylo rozhodně snadné, stejně tak jako získat je teď k podepisování. „Už teď víme, že tam nebudou podpisy všech, ale devět, deset jich tam určitě bude,“ dodala.
Pár posledních
Pár zbývajících kalendářů bez podpisů je ještě k mání na e-shopu spolku Anidef, a to za 390 korun. Kde a kdy bude možné zakoupit nebo vydražit kalendáře s podpisy, se zájemci dozví už brzy na sociálních sítích jak spolku, tak fotografky Kateřiny Hajdinové.
Kdo je v kalendáři
Dagmar Havlová a Ella, Martina Pártová a Rosnička, Erika Eliášová a Rex, Filip Tomsa a Zack, Eva Decastelo a Bagira, Petra Hřebíčková a Pixel, Vojta Drahokoupil a Žofinka, Heidi Janků a Klaid, Michal Holán a Flash, Lucie Vondráčková a Peggy, Lucie Kutrová a Luna, Raego a Sigi, Bára Motlová a Stelinka, Jana a Katka z Blesk tlapek a Jasmínka.
