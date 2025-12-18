Vánoční fotosoutěž Blesk tlapek startuje. Tři nejlepší snímky s domácími mazlíčky odměníme
Fotosoutěž, která baví čtenáře Blesku už 7 let, opět startuje. Reportérky Blesk tlapek se těší na vánočně a zimně laděné fotky domácích mazlíčků, z nichž vyberou tři nejlepší. Pro jejich autory mají připraveny vouchery v hodnotě 1500 korun od www.krmiva-pucalka.cz.
Soutěž bude, tak jako v uplynulých letech, probíhat na facebookové stránce Blesk tlapek. „Očekáváme nejen fotky psů a koček, ale i ostatních domácích mazlíčků, u vánočních stromků, s dárky a cukrovím. Podělte se i o fotky ze společných radovánek na sněhu, prostě o jakékoli snímky, které považujete za povedené a souvisí se zimou a vánočním časem,“ vyzvala redaktorka Blesk tlapek Jana Ulrichová.
Foto do komentářů
Pravidla jsou jednoduchá. Fotku, se kterou se budete chtít do soutěže zapojit, vložíte do komentářů pod příspěvek o soutěži zveřejněný na facebooku Blesk tlapek. Měla by být ostrá a v dobré kvalitě. Vítěze určí reportérky Blesk tlapek. „Máme tuto soutěž rády. Fotky, které do ní přicházejí, bývají pokaždé hezké, nápadité a často i vtipné. O to těžší je pak vybrat ty nejlepší,“ doplnila redaktorka Kateřina Lang s tím, že ti, kteří potřebují inspiraci, mohou mrknout do galerie na úspěšné fotky z loňska.
O tři vouchery
Času na zapojení se do soutěže je dost. Ukončena bude až 1. ledna 2026 ve 23:59 hodin. Výherce poté reportérky osloví a výhry jim doručí. Autoři tří vybraných snímků se mohou těšit na voucher od společnosti www.krmiva-pucalka.cz, se kterou Blesk tlapky po celý rok úzce spolupracovaly, a to v hodnotě 1500 korun.
Smysluplný dárek
Pokud se do soutěže nechcete zapojit, ale máte rádi zvířata a chcete jim pomoci, můžete podpořit sbírky Blesk tlapek na Donio, do kterých přispívají čtenáři Blesku. Z té první nakupujeme ve spoluráci s www.krmiva-pucalka.cz kvalitní krmení Marp, které pak reportérky osobně ho rozváží do prověřených útulků a spolků. Z druhé sbírky proplácí útulkům faktury za náročné operace jejich svěřenců. Zájemci, kteří by chtěli do těchto sbírek přispět, mohou zde: https://donio.cz/blesk-tlapky a https://donio.cz/operace, nebo pomocí QR kódů.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.