Pes jako dárek: Pod stromeček nepatří. Není to věc, které se člověk po Vánocích lehce zbaví
Nápad obdarovat někoho blízkého roztomilým pejskem nebo kočičkou je od začátku špatný. Své o tom vědí v útulcích a spolcích, kde pak obvykle tyto živé dárky končí. Některé útulky proto před Vánoci psy k adopci vůbec ani nedávají.
Roztomilá chlupatá kulička pod vánočním stromkem jistě rozzáří dětské oči, lidé ale při takovém pořizování zvířete často zapomínají na to, že jde o závazek na několik let. Po svátcích pak, když se dospělí vrátí do práce a děti do škol, nastane problém. Nechtěné živé dárky pak skončí někde vyhozené, v lepším případě odložené v útulcích.
Jako dárek ne
Mnohé útulky se tomu brání. Jedním z nich je útulek Voříškov ve Zbuzanech u Prahy. „Pes je živý tvor, není to věc, které se člověk může po Vánocích jen tak zbavit, někam ji zahodit, když ho přestane bavit. Proto také pejsky a zejména štěňata před Vánoci do adopcí nedáváme,“ řekla předsedkyně spolku Voříškov Anežka Jedličková. „Když nám lidi nám volají s tím, že chtějí pejska jako dárek pro někoho, říkáme rovnou, ne. Chceme vidět toho, ke komu zvířátko půjde, chceme, aby si ten člověk sám rozmyslel, jestli ho chce nebo nechce,“ dodala.
Kapacita nestačí
Každá změna, každý přesun, je pro zvíře stresující, o to horší pro něj je, když se po Vánocích, kdy bylo hýčkáno a rozmazlováno, ocitne v útulku. A neděje se to jen po Vánocích, lidé se v posledních letech zbavují svých mazlíčků stále častěji v průběhu celého roku. „Denně odmítám přijmout dvě až sedm zvířat do útulku, protože už není kapacita. Mám pocit, že už to nemůže být horší,“ řekla Anežka.
Zaskočeni, nepřipraveni
Lidé často pořizují zvíře bez rozmyslu, aniž by dostatečně zvážili své možnosti. Pokud se rozhodnou ho někomu dát, může být obdarovaný zaskočen a nepřipraven. „Člověk by se měl rozhodnout vždycky sám, zvíře by mu neměl nadělit nikdo jiný. U dětí musí rodiče počítat s tím, že zodpovědnost a péče bude na nich, ne na dítěti,“ vysvětlila.
Pozor na množírny
Pokud se rodina dohodne, že si psa ve vánočním čase přece jen pořídí, je třeba zvážit mnoho faktorů. „Měli by vybírat podle povahy a temperamentu zvířete, ne podle vzhledu a módních trendů,“ řekla Anežka Jedličková. Dodala, že lidé také často zapomínají na to, že štěně je potřeba všechno naučit, a to vyžaduje čas a důslednost. Důležité je i to, odkud zvíře pochází. Pokud rodina zamítne útulek i chovatelskou stanici s tím, že pes z ní je zbytečně drahý, a pořídí si mazlíčka bez průkazu původu, podpoří jednoznačně množírnu.
Smysluplný dárek
Pokud máte rádi zvířata a uvažujete o smysluplném dárku, můžete podpořit sbírky Blesk tlapek na Donio, do kterých přispívají čtenáři Blesku. Z té první nakupujeme ve spoluráci s www.krmiva-pucalka.cz kvalitní krmení Marp, které pak reportérky osobně ho rozváží do prověřených útulků a spolků. Z druhé sbírky proplácí útulkům faktury za náročné operace jejich svěřenců. Zájemci, kteří by chtěli do těchto sbírek přispět, mohou zde: https://donio.cz/blesk-tlapky a https://donio.cz/operace, nebo pomocí QR kódů.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.