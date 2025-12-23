Argo vyhlíží nový domov už půl roku. Dostane ho jako dárek pod stromeček?
Argo (4) je krásný pastevecký pes plemene tornjak, kterého jeho majitelka nezvládla. Skončil v útulku Voříškov ve Zbuzanech u Prahy, kde teď čeká na novou rodinu, která ocení jeho milou povahu a bude se mu řádně věnovat.
Než se Argo dostal do útulku, nevedl příliš šťastný život. „Majitelka se o něj moc nestarala. Argo jí utíkal, byl víc na výletech, než doma,“ popsala předsedkyně spolku Voříškov Anežka Jedličková. Dodala, že lidem z okolí bylo Arga líto, a tak nakonec majitelku přesvědčili, aby se ho vzdala. V útulku se mu teď snaží najít vhodnější domov.
I do bytu
Argo je velmi milý, k lidem přátelský pes, který má ale velkou sílu. „Hledáme proto pro něj někoho, kdo ho fyzicky zvládne. Hodil by se k člověku, který je důsledný, aktivní a bude s ním trávit co nejvíce času,“ řekla Anežka s tím, že Argo byl zvyklý se toulat, je schopen překonat i vyšší plot, měl by proto žít s páníčkem uvnitř domu. Pokud se mu nový majitel bude dostatečně věnovat, mohl by být i v bytě.
Potřebuje zaměstnat
Na pohyb není Argo extrémně náročný, je to ale pořád ještě mladý pes, který potřebuje zaměstnat. Nestačí mu jen delší vycházka, potřebuje si i pohrát, pocvičit, zaměstnat hlavu. „Když bude spokojený, nebude mít potřebu utíkat,“ vysvětlila Anežka.
Miluje lidi
Na rozdíl od většiny pasteveckých psů, kteří bývají k cizím nedůvěřiví, miluje Argo všechny lidi, i děti. „Není agresivní, ani jednou se nestalo, že by se mu někdo nelíbil nebo nezdál,“ řekla předsedkyně spolku. „Vychází i s velkými fenkami, malé psy ale nemusí, tam je potřeba opatrnosti,“ dodala.
Volejte, pište
Zájemci, kteří by se chtěli Arga ujmout a dát mu milující domov, mohou kontaktovat útulek Voříškov telefonicky na čísle 602 111 209 nebo prostřednictvím e-mailu voriskov@gmail.com.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.