Tom a Jerry z nezvládnutého chovu se pomalu zotavují. Konečně poznají i opravdové Vánoce
Čivavy Tom a Jerry pochází z chovatelské stanice Sweet Melody, jejíž majitelce Vlaďce Samcové z Nové Vsi u Pohořelic se chov vymkl z rukou. Doma se jí nahromadily dvě stovky zvířat. Veterináři jí nařídili zlepšit jim podmínky, začala je proto dávat zvířecím záchranářům.
Část čivav převzal do péče spolek Srdečné tlapky, jsou mezi nimi i Tom a Jerry. „Když jsme je přivezli, byli oba pejsci v hrozném stavu. Nekomunikovali, byli zalezlí, nemohli jsme je dostat z pelíšků. Neměli hygienické návyky, když jsme se je pokoušeli venčit venku, báli se, trávu zřejmě neznali, stáli tam celí zkoprnělí,“ popsala Jindřiška Salajková, která má nyní Toma a Jerryho u sebe v Radošově na Karlovarsku v dočasné péči.
Hubení, nemocní
Kolik je pejskům let, nikdo přesně neví. Jsou ale mladí, odhad je jeden až tři roky. Přesto už mají oba špatné zuby. „Jerry je má úplně shnilé, Tomíček má zase nevyvinutou spodní čelist. Zpočátku proto nechtěli ani jíst. Byli podvyživení, jeden vážil 1,10 a druhý 1,30 kilogramu,“ popsala dočaskářka s tím, že oba mají i další zdravotní problémy, které teď postupně řeší s veterináři.
Společné Vánoce
Dostat pejsky do formy nebude vůbec snadné, bude to běh, na dlouhou trať. Už teď ale díky dosud nepoznané péči a láskyplnému prostředí pookřívají. Těšit se mohou i na první Vánoce, které konečně prožijí v rodinném kruhu. „Bude na ně pod stromečkem čekat překvapení. Máme v rodině pejsků víc, všichni dostanou dárečky a hlavně, budou tady s námi, budeme Vánoce trávit všichni společně dohromady,“ řekla Jindřiška Salajková.
Bez dokladů
Chovatelská stanice Sweet melody Vlaďky Samcové připomínala v době, kdy ji Blesk tlapky navštívily, spíše množírnu.V domě a na přilehlé zahradě bylo na 200 čivav. Chovatelka reportérkám přiznala, že se jí chov vymkl z rukou. Psi se jí v domě nahromadili a ona péči o ně už nezvládala. Proto zvířata začala předávat spolkům, a to zejména ta starší a nemocná, většinu z nich bez dokladů, očkovacích průkazů a rodokmenů, a to přesto, že se prezentuje jako chov s průkazem původu.
Vyvázne s pokutou?
Krajská veterinární správa řeší tento chov už od léta. „Dosud probíhá kontrolní řízení,“ uvedl tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer s tím, že chovatelka dostala pokyny zlepšit podmínky chovu a zdravotní stav psů, které zčásti splnila. „Lze konstatovat jisté zlepšení,“ uvedl s tím, že po ukončení kontrolního řízení bude předán podnět obci s rozšířenou působností, ta pak může chovatelku pokutovat.
