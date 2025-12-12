Blesk tlapky i napotřetí úspěšné! Reportáže o pochybném chovu koček byly pravdivé, potvrdil i nejvyšší soud
Ani dva verdikty, podle kterých byly reportáže Blesk tlapek o chovatelské stanici mainských mývalých koček Fidelity Feline pravdivé a oprávněné, nestačily chovatelce Violettě Dosedělové. Proti rozsudku podala dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. Ten jej ale zamítl.
Violetta Dosedělová se cítila poškozena reportážemi, které vznikly na základě podnětů čtenářů. Ti poukazovali na problémy svých koček zakoupených od této chovatelky. Uváděli a dokládali, že zvířata z její chovatelské stanice jsou vážně nemocná, některé kočky dokonce uhynuly nebo musely být veterinářem utraceny. Jako první se na redakci obrátila Žaneta Podsklanová, kterou léčba nemocného kocoura z chovu Violetty Dosedělové vyšla na desetitisíce korun. Po ní se ozvali a ještě i dnes se stále ozývají další majitelé koček, kteří popisují podobné problémy.
Jako množírna
Violetta Dosedělová ale jakákoli pochybení odmítla a na vydavatelství podala žalobu. Podle soudu prvního stupně byla ale zjištění redaktorek, že chovatelka nepodává pravdivé informace při prodeji koček, nedodržuje právní předpisy při chovu, neřeší reklamace a vědomě prodává nemocné kočky, pravdivá. Také přirovnání k množírně bylo podle soudu na místě. Žalobu proto zamítl. Odvolací soud pak tento verdikt potvrdil.
Dovolání zamítli
Chovatelka pak ještě podala dovolání k nejvyššímu soudu. Ani tam ale nepochodila, soud její námitky smetl ze stolu, dovolání zamítl. V odůvodnění pak mimo jiné uvedl, že „… nemůže být poskytnuta občanskoprávní ochrana cti proti difamujícím (pomlouvačným, hanlivým - pozn. red.) tvrzením, která jsou pravdivá.“
Verdikt těší, ale ...
Reportérky Blesk tlapek verdikt nejvyššího soudu potěšil. „Za svou prací si stojíme. Veškeré informace důkladně prověřujeme, a když někoho nazveme množitelem, máme na to důkazy. O to více nás těší, že nám v tomto případě daly za pravdu i soudy tří instancí,“ řekla reportérka Jana Ulrichová. „Na druhou stranu nás ale mrzí, že chovatelce, i přes naše podněty krajské veterinární správě, zatím nikdo chov zvířat nezakázal. Může proto vydělávat na utrpení zvířat dál,“ dodala její kolegyně Kateřina Lang.
