Blesk tlapky i napotřetí úspěšné! Reportáže o pochybném chovu koček byly pravdivé, potvrdil i nejvyšší soud

spoj
spoj
Chovatelka Violetta Dosedělová
Léčba kocourka Damiana vyšla paní Žanetu na sto tisíc korun
Lék u nás není schválen, paní Žaneta si ho musela opatřit v zahraničí
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
12. prosince 2025
05:00

Ani dva verdikty, podle kterých byly reportáže Blesk tlapek o chovatelské stanici mainských mývalých koček Fidelity Feline pravdivé a oprávněné, nestačily chovatelce Violettě Dosedělové. Proti rozsudku podala dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. Ten jej ale zamítl.

Violetta Dosedělová se cítila poškozena reportážemi, které vznikly na základě podnětů čtenářů. Ti poukazovali na problémy svých koček zakoupených od této chovatelky. Uváděli a dokládali, že zvířata z její chovatelské stanice jsou vážně nemocná, některé kočky dokonce uhynuly nebo musely být veterinářem utraceny. Jako první se na redakci obrátila Žaneta Podsklanová, kterou léčba nemocného kocoura z chovu Violetty Dosedělové vyšla na desetitisíce korun. Po ní se ozvali a ještě i dnes se stále ozývají další majitelé koček, kteří popisují podobné problémy.

Lék u nás není schválen, paní Žaneta si ho musela opatřit v zahraničí Lék u nás není schválen, paní Žaneta si ho musela opatřit v zahraničí | Jana Ulrichová

Jako množírna

Violetta Dosedělová ale jakákoli pochybení odmítla a na vydavatelství podala žalobu. Podle soudu prvního stupně byla ale zjištění redaktorek, že chovatelka nepodává pravdivé informace při prodeji koček, nedodržuje právní předpisy při chovu, neřeší reklamace a vědomě prodává nemocné kočky, pravdivá. Také přirovnání k množírně bylo podle soudu na místě. Žalobu proto zamítl. Odvolací soud pak tento verdikt potvrdil.

Dovolání zamítli

Chovatelka pak ještě podala dovolání k nejvyššímu soudu. Ani tam ale nepochodila, soud její námitky smetl ze stolu, dovolání zamítl. V odůvodnění pak mimo jiné uvedl, že „… nemůže být poskytnuta občanskoprávní ochrana cti proti difamujícím (pomlouvačným, hanlivým - pozn. red.) tvrzením, která jsou pravdivá.

Kocourek Voice od Wild Fidelity Feline žil u nové majitelky jen měsíc, podle pitvy zemřel na selhání orgánů Kocourek Voice od Wild Fidelity Feline žil u nové majitelky jen měsíc, podle pitvy zemřel na selhání orgánů | archiv Jitky Šebkové

Verdikt těší, ale ...

Reportérky Blesk tlapek verdikt nejvyššího soudu potěšil. „Za svou prací si stojíme. Veškeré informace důkladně prověřujeme, a když někoho nazveme množitelem, máme na to důkazy. O to více nás těší, že nám v tomto případě daly za pravdu i soudy tří instancí,“ řekla reportérka Jana Ulrichová. „Na druhou stranu nás ale mrzí, že chovatelce, i přes naše podněty krajské veterinární správě, zatím nikdo chov zvířat nezakázal. Může proto vydělávat na utrpení zvířat dál,“ dodala její kolegyně Kateřina Lang.

spoj
spoj
Chovatelka Violetta Dosedělová
Léčba kocourka Damiana vyšla paní Žanetu na sto tisíc korun
Lék u nás není schválen, paní Žaneta si ho musela opatřit v zahraničí

Témata:
soudsporkočkynemocdovolánínejvyšší soudblesk tlapkychovatelská staniceDosedělováBrno-město

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud